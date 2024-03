As peças estão sendo trocadas a todo momento no tabuleiro da eleição municipal que se avizinha. Fonte do NH trouxe uma informação, que foi confirmada há pouco, sobre a troca no comando da Saúde municipal numa composição para o pleito deste ano.

De acordo com a fonte, até a próxima sexta-feira, 15, Sheila Andrade deixará o comando da Semsa para que o deputado federal licenciado, Eduardo Veloso (UB) assuma a pasta.

A reportagem tentou contato com a ainda atual secretária Sheila Andrade mas ela não atendeu as ligações.

A troca de comando na Semsa foi confirmada por um assessor do prefeito, que foi além e revelou que a esposa de Eduardo Veloso, a médica cardiologista Rejane Holanda, será a vice de Tião Bocalom.

“Já era uma construção que vinha sendo conversada a um tempo. Já está tudo acertado, só falta anunciar. De amanhã para depois será anunciado o nome do Veloso e provavelmente, até a vinda do ex-presidente Bolsonaro, será anunciada a doutora Rejane”, revelou o assessor.

Sheila Andrade, que até a semana passada era cotada para ser a vice de Bocalom, ao que tudo indica, pode disputar uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Rio Branco.

O que diz Velloso

Procurado pela reportagem do Notícias da Hora, Eduardo Velloso respondeu: “Não vou dizer que não há essa possibilidade, mas não tem nada certo ainda”.

Gleydison Meirelles- notícias da hora

