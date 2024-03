O presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, confirmou ao governador Gladson Cameli, na última quarta-feira, 13, em Brasília (DF), que o órgão federal dará continuidade às obras do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia.

Desde junho de 2021, a construção do futuro contorno rodoviário da BR-317 estava sendo executada, por meio de convênio, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). Neste período, o Estado ergueu a nova ponte sobre o Rio Acre, que possui 251,5 metros de cumprimento.

“Acertamos com o governador que o DNIT assumirá este convênio e vai licitar o remanescente desta obra e entregar ao Acre este empreendimento. Queremos retomar este projeto o mais rápido possível”, afirmou Galvão.



A estimativa é que sejam investidos cerca de R$ 100 milhões no complexo viário. Os recursos serão utilizados na pavimentação de 10,3 quilômetros do novo traçado da pista e dos acessos a rodovia federal, nas duas cidades.

Na oportunidade, Gladson Cameli agradeceu o empenho do DNIT e ressaltou a relevância do anel viário para a população do Alto Acre. “Mais uma vez, nosso estado sofreu com as enchentes, e os municípios de Brasileia e Assis Brasil ficaram isolados por terra. A conclusão desta obra é muito importante para evitar que isso se repita e também será fundamental para o desenvolvimento da região”, pontuou.



A reunião foi acompanhada por parlamentares da bancada federal e uma comitiva formada por deputados estaduais acreanos. Também participaram do encontro a presidente do Deracre, Sula Ximenes, e o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.

BR-364

A reconstrução dos primeiros 200 quilômetros da principal rodovia do Acre iniciará a partir deste ano, assegurou o presidente do DNIT. A prioridade de intervenção na estrada será entre os municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. O trecho é considerado o mais crítico da BR-364.

“Nossa intenção é começar com a reconstrução de 200 quilômetros em 2024 e outros 200 quilômetros no ano que vem. Com estes investimentos, vamos ter uma rodovia totalmente nova e adequada à realidade da população”, explicou Fabrício Galvão.

O que eles disseram

“Esta é uma obra importantíssima para Brasileia e Epitaciolândia, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a sensibilidade do DNIT em assumir a conclusão desta obra.”

Alan Rick, senador da República

“Eu me coloco à disposição para alocar minhas emendas e conversar com o relator do orçamento para que possamos conseguir os recursos necessários para finalizar o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia.”

Marcio Bittar, senador da República

“A bancada federal está unida em prol da conclusão do anel viário. Esta obra é de extrema importância para o Acre.”

Roberto Duarte, deputado federal

“Além dos investimentos que são necessários para a reconstrução da BR-364, é preciso maior rigor na fiscalização e controle de peso dos caminhões e carretas que passam pela rodovia.”

Gerlen Diniz, deputado federal

“O maior clamor da população do Alto Acre é a conclusão do anel viário, que vai evitar o isolamento terrestre da nossa região.”

Tadeu Hassem, deputado estadual

“O povo do Acre, principalmente do Juruá, tem pago um preço alto pelas condições ruins da BR-364. Precisamos do apoio do governo federal para reconstruir esta importante rodovia.”

Nicolau Júnior, deputado estadual

Por Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

