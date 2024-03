Lucas Gomes de Lima, Ailton Moitozo Borges e Antônio Adrias da Costa Silva foram condenados a mais de 80 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida pelo juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, Gustavo Sirena. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta quinta-feira, 14.

Em setembro do ano passado, o juiz Gustavo Sirena aceitou a denúncia do Ministério Público contra o trio acusado de assaltar uma oficina e fazer, por cerca de duas horas, pai e filha reféns dentro de um carro no bairro Esperança, na Capital.

O primeiro delito do trio foi o assalto à oficina. Armados e vestidos com roupas que imitavam fardamento militar, os três amarraram, agrediram e roubaram cinco pessoas que estavam no local.

O segundo crime foi o de cárcere privado. Ao fugirem, os três acusados renderam pai e filha que saíram de uma creche e os mantiveram reféns por cerca de duas horas enquanto negociavam com a polícia.

Na sentença, o juiz destaca que a condenação dos réus ocorreu por seis crimes: de roubo, com agravante de concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressões e ameaças.

Em relação à criança feita refém, o magistrado entendeu que não ficou caracterizado o roubo, já que nada foi subtraído durante a ação. Quanto à sentença dos acusados, Ailton Moitozo Borges, que usava um colete de polícia militar no momento do crime, foi condenado a 30 anos, um mês e 20 dias de prisão.

Lucas Gomes de Lima terá que cumprir 27 anos, 2 meses e 20 dias de prisão e Antônio Adrias da Costa Silva foi condenado a 25 anos, 11 meses e 20 dias de prisão. A Justiça ainda negou aos três réus o direito de recorrer em liberdade.

