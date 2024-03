Na tarde desta quarta-feira (13), a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, participou da abertura da 1ª Semana do Rim, que está ocorrendo no município por meio de uma iniciativa do Hospital do Rim, Fundhacre, e Sesacre.

Em sua fala, a presidente destacou que o poder legislativo apoia essa causa, visto que é essencial a população ter ciência dos cuidados a serem tomados com o órgão, a importância do diagnóstico precoce e a prevenção a doenças renais.

“Quero parabenizar o casal Alessandro e Jarine Nasserala por essa iniciativa, muitas pessoas sofrem com problemas renais em vosso município portanto é importante abordar esse tema para que haja um despertar na população, e faça com que busquem o diagnóstico precoce”, disse a presidente.

Também estiveram presentes, o vereador Alípio Gomes, secretários municipais, o prefeito Mazinho Serafim, a gerente do hospital João Câncio Fernandes, Nildete Lira, e a população em geral.

