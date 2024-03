Na madrugada desta quarta-feira (13) três assaltantes tentaram invadir o Hospital Dr. Sansão Gomes, no município de Tarauacá. Um vigilante da unidade percebeu a movimentação suspeita e ao reagir a investida do trio atirou e baleou um dos envolvidos que não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Segundo as primeiras informações os outros dois assaltantes conseguiram fugir depois da reação do vigilante. O assaltante que morreu no local era de Rio Branco e estava morando em Tarauacá, no bairro Ipepaconha, há cerca de seis meses e ainda não se tem informação da sua identidade.

Mais informações em breve.

