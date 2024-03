O abono salarial PIS/PASEP refere-se ao ano-base 2022 e o valor integral é de um salário

O pagamento do PIS e do Pasep ocorre de forma mensal pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, respectivamente. Desta forma, milhares de beneficiários ainda esperam as suas parcelas do abono salarial.

Vale lembrar que o PIS é direcionado para os trabalhadores do setor privado. Já o PASEP é direcionado para aqueles do setor público.

O cronograma de 2024 para o pagamento de ambos começou no último dia 15 de fevereiro, para quem nasceu em janeiro. Neste mês de março será a vez dos nascidos no mês de fevereiro. A partir do dia 15, também podem receber o Pasep quem tem final de inscrição 1.

Neste ano, trabalhadores do setor privado e servidores públicos receberão seus benefícios de acordo com o mês de nascimento, com o valor máximo estabelecido em um salário mínimo (R$ 1.412).

Quanto ao valor, estes podem ser distintos a depender do caso. Isso porque eles variam de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo beneficiário. Quem trabalhou 12 meses recebeu o valor máximo de R$ 1.412.

O trabalhador começará a receber o abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base 2022 a partir do dia 15 de fevereiro de 2024. O PIS é pago de acordo com o mês de aniversário do trabalhador e o PASEP conforme a inscrição do servidor público no caso do Pasep.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de 2024 (ano-base 2022).

De acordo com o governo federal, 24,5 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial no ano que vem, com liberação total de R$ 23,9 bilhões.

Quem tem direito?

Para ter direito ao abono, que pode chegar a um salário mínimo, é necessário:

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP por no mínimo cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias ao longo do ano de 2022;

Ter recebido, durante o ano de referência (2022), uma média mensal de até dois salários mínimos;

O empregador deve ter informado corretamente os dados do funcionário na Rais (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano-base.

O PIS (Programa de Integração Social) é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é de responsabilidade do Banco do Brasil.

Não têm direito ao abono salarial os empregados domésticos, os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e os trabalhadores empregados por pessoa física.

Como consultar

Segundo a resolução aprovada pelo Codefat, o trabalhador poderá fazer consulta para saber se tem direito ao abono e para saber os valores a receber no novo calendário a partir do dia 5 de fevereiro deste ano.

Basta acessar o aplicativo Carteira Digital ou no portal Gov.br. Mas os trabalhadores já podem consultar se têm valores a receber de anos anteriores.

Calendário do PIS 2024

Nascidos em

Recebem a partir de

Data final de pagamento

Janeiro

15/02/2024

27/12/2024

Fevereiro

15/03/2024

27/12/2024

Março

15/04/2024

27/12/2024

Abril

15/04/2024

27/12/2024

Maio

15/05/2024

27/12/2024

Junho

15/05/2024

27/12/2024

Julho

17/06/2024

27/12/2024

Agosto

17/06/2024

27/12/2024

Setembro

15/07/2024

27/12/2024

Outubro

15/07/2024

27/12/2024

Novembro

15/08/2024

27/12/2024

Dezembro

15/08/2024

27/12/2024

Calendário do PASEP 2024

Final da inscrição

Recebem a partir de

Data final de pagamento

0

15/02/2024

27/12/2024

1

15/03/2024

27/12/2024

2

15/04/2024

27/12/2024

3

15/04/2024

27/12/2024

4

15/05/2024

27/12/2024

5

15/05/2024

27/12/2024

6

17/06/2024

27/12/2024

7

17/06/2024

27/12/2024

8

15/07/2024

27/12/2024

9

15/08/2024

27/12/2024

Valores do PIS 2024

O valor do PIS/Pasep é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2022, ano-base do benefício. Cada mês trabalhado é equivalente a R$ R$ 117,67 — sendo assim, caso tenha trabalhado o ano todo, o empregado receberá R$ 1.412. Veja na tabela a seguir:

01 mês trabalhado – R$ 117,67;

02 meses trabalhados – R$ 235,33;

03 meses trabalhados – R$ 353,00;

04 meses trabalhados – R$ 470,65;

05 meses trabalhados – R$ 588,32;

06 meses trabalhados – R$ 706,00;

07 meses trabalhados – R$ 823,66;

08 meses trabalhados – R$ 941,33;

09 meses trabalhados – R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados – R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados – R$ 1.412

Por: Ana Luzia Rodrigues

