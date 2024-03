Na manhã desta quarta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues de Alves, agiu rapidamente para salvar a vida de um usuário de drogas que estava prestes a ser vítima de uma organização criminosa que atua na região. Durante as diligências, foi efetuada a prisão do novo líder da organização no município, conhecido no mundo do crime como “Mano Bala”, ele foi preso por extorsão qualificada.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, ontem à noite, os agentes receberam informações de que a facção havia ordenado a execução de um usuário que estava endividado com um traficante local. “Na manhã de hoje, os policiais descobriram que o líder da facção estava esperando em frente à casa da vítima para levá-la. Agindo com rapidez, os policiais se dirigiram ao local e efetuaram a prisão do criminoso”, infoumou.

Laurentino ressalta ainda que a mãe da vítima relatou que seu filho já havia pago cerca de R$ 12 mil reais à facção e que os criminosos ainda estavam exigindo mais R$ 6 mil. O suspeito permanece detido e será encaminhado para audiência de custódia.

Essa ação demonstra o compromisso da PCAC em proteger a comunidade e combater o crime organizado em todas as suas formas no município de Rodrigues Alves.

Assessoria/ PCAC

