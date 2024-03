O jovem foi executado enquanto estava dormindo em um quarto de uma casa em um conjunto habitacional

Ronald Heynry Rodrigues, 18, foi executado a tiros na terça-feira (12), após ter sua casa invadida em um conjunto habitacional, na rua Peixe Agulha, Cj Avelino Pereira, do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com as informações, a mãe de Ronald estava no quarto ao lado e presenciou quando três suspeitos invadiram a casa e perguntaram pelo filho dela. A vítima estava dormindo quando foi atingida por diversos tiros.

Os policiais militares da 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e verificiou que Ronald foi morto com oito tiros de pistola calibre nove milímetros nas costas e no peito.

A mãe da vítima não soube informar a motivação do crime e estava morando a pouco tempo com Ronald.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já deu início nas investigações.

Fonte: D24am

