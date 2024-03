O dono da loteria tinha 60 anos e foi atingido com um disparo de arma de fogo no peito

O dono de uma loteria localizada morreu nos braços do filho após ser baleado em um assalto no início da tarde desta quarta-feira (13). A principal suspeita é que a vítima teria reagido a ação criminosa para tentar proteger o filho, mas foi baleado.

O crime aconteceu na Avenida Campos Sales, no Centro de Teresina. A vítima foi identificada como Petrônio Nunes, 60. O empresário foi atingido com um disparo de arma de fogo no peito.

Câmeras de Segurança registraram a ação e mostram quando um homem entrou na loteria. Minutos depois o suspeito saiu correndo e o dono da lotérica surge atrás dele.

O suspeito atirou no peito de seu Petrônio que caiu no chão e foi amparado pelo filho dele. Segundo testemunhas, dois criminosos estavam em um carro nas proximidades do local.

De acordo com a investigação da polícia, o suspeito aproveitou que os filhos do dono estavam trocando de turno para realizar o assalto na loteria.

Equipes da Polícia Militar realizam diligências na tentativa de localizar e prender os envolvidos no caso. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja vídeo:

Fonte: D24am

