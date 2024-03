O idoso Orlando Bernardo das Neves, de 75 anos, foi mais uma vítima da eletricidade. Segundo relatos de testemunhas, o idoso teria se deslocado na tarde da última terça-feira ao Seringal Triunfo, localizado no município de Brasileia, para outra comunidade vizinha, em busca de encontrar seu neto que estava chegando de viagem. Ao descer do barco e sem perceber, pisou em uma fiação elétrica que ligava uma bomba de água do rio para a casa de seu vizinho, sendo eletrocutado na hora e morrendo no local.

A polícia foi comunicada do ocorrido e foi até o local para apurar os fatos e recolher o corpo do idoso, que será encaminhado ao IML em Rio Branco para realização de exames e posteriormente devolvido à família para realizar o sepultamento.

Por Acreonline.net- com informaçoes e foto do altoacre

