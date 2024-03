Com o intuito de reduzir as filas de espera e dando continuidade ao programa Opera Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) deu início ao mutirão de cirurgias eletivas na Regional do Baixo Acre nesta quarta-feira, 13, no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard.

O mutirão, que ocorrerá semanalmente, terá uma agenda diversificada de cirurgias. Nas quartas-feiras serão realizadas cirurgias pediátricas em dez pacientes. Nas quintas, cirurgias ginecológicas, também em dez pacientes. Já no sábado, serão realizadas cirurgias proctológicas, para tratamento de fístulas e hemorroidas, também em dez pacientes.

“Essa iniciativa leva atendimento especializado para outras regiões do estado. Neste final de semana, por exemplo, está prevista, ainda, a realização de cirurgias em Plácido de Castro, no sábado e no domingo. A expectativa é que cerca de 40 pacientes sejam atendidos durante esses dias”, informou a chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento.

O Opera Acre faz parte do esforço contínuo para melhorar o acesso da população a procedimentos médicos especializados. “Ano passado tivemos resultados positivos, com mais 12 mil cirurgias eletivas realizadas. Para 2024, nossa meta é expandir ainda mais os serviços ampliando as ações nos municípios”, enfatizou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Opera Acre 2024

As atividades do programa Opera Acre 2024 iniciaram em fevereiro deste ano, na Maternidade de Cruzeiro do Sul, na Regional do Juruá. Ao todo, 60 pacientes realizaram o procedimento de laqueadura, cirurgia feita para impedir que a mulher engravide.



Prioridade da atual gestão, o Opera Acre tem como objetivo promover qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de diminuir as filas de espera. Reiniciado em 2022, após a pandemia de covid-19, o Opera Acre é o maior programa de redução de filas do Estado.

Cássia Veras

