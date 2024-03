A torcida do Cruzeiro verá de volta à Toca da Raposa um ídolo da história recente do clube. O atacante Marcelo Moreno foi anunciado oficialmente pela Raposa, conforme antecipou a reportagem de O TEMPO Sports nessa terça-feira (12).

A contratação de Marcelo Moreno pelo Cruzeiro será uma forma de o clube agradecer ao jogador pelos serviços prestados em campo e fora dele. O atleta chega à Raposa para se recondicionar fisicamente e fazer seu jogo de despedida dos gramados. A integração de Moreno ao grupo cruzeirense vai acontecer até o final do Campeonato Mineiro.

“Cruzeiro prepara despedida para Marcelo Moreno, atleta será integrado ao grupo até o fim do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida. Campeão Brasileiro em 2014 e Bicampeão Mineiro em 2008 e 2014, Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube”, postou o clube.

Moreno é o maior artilheiro da seleção boliviana, de onde anunciou sua aposentadoria no ano passado, com 31 gols. Ele não atua desde dezembro, após encerrar seu contrato com o Independiente del Valle, do Equador.

Nos últimos dias, o jogador fez um post nas redes sociais que deixou os torcedores com a ‘pulga atrás da orelha’. “Aguardem, porque a notícia chegou! Em breve estarei falando para vocês qual será meu novo time”, escreveu no Instagram.

“O Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez para o clube, e como prova disso, atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e enfim ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva em sua homenagem”, diz Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro.

História no Cruzeiro

Revelado pelo Oriente Petrolero, Marcelo Martins Moreno atuou pelo Vitória, da Bahia, antes de chegar ao Cruzeiro para a sua primeira passagem, em 2007. Na época, ele foi comprado por um grupo de empresários por 400 mil dólares.

Durante praticamente um ano ele disputou 36 jogos e marcou 21 gols. No meio de 2008, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros.

Em 2014, retornou a Belo Horizonte emprestado pelo Grêmio e conseguiu reforçar ainda mais o time campeão brasileiro do ano anterior, e ajudou na conquista do bi, além do Campeonato Mineiro. Terminou a temporada como artilheiro ao lado de Ricardo Goulart, com 24 gols em 57 embates.

Idolatria consagrada

Sua terceira passagem também foi marcante, mas por um motivo especial. Moreno fechou com o Cruzeiro no início de 2020, após o rebaixamento à Série B e a maior crise da história do clube. Sua apresentação foi inusitada: ele apareceu com a camisa do Cruzeiro pintada no corpo.

Em campo, não conseguiu se destacar tanto, especialmente porque o time não o ajudava. Em dois anos, foram 54 partidas e nove gols efetuados.

Outro fato que o fez de vez ganhar o coração da China Azul: um empréstimo efetuado à associação nos tempos de calvário, em julho de 2020: R$ 18 milhões. O atleta é um dos agraciados na Recuperação

