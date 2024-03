Aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) devem ficar atentos a um golpe crescente envolvendo precatórios. Recentemente, têm sido relatados casos de indivíduos mal-intencionados que contatam beneficiários do Acreprevidência e oferecem falsas promessas de pagamentos antecipados de precatórios. os golpistas solicitam informações pessoais e financeiras, visando roubar os dados e recursos dessas pessoas.

A atendente do Acreprevidência, Amanda Moraes, alerta que o instituto não realiza qualquer tipo de contato telefônico ou digital para oferecer antecipações de precatórios. Portanto, qualquer comunicação nesse sentido deve ser tratada com cautela e denunciada imediatamente.

“Desde segunda-feira estamos atendendo algumas ligações, inclusive recebendo mensagens de texto, sobre a questão de uns precatórios. Nas mensagens é falado que a Previdência vai pagar os precatórios, mas para isso precisam depositar uma certa quantia de dinheiro em uma determinada conta. Alguns aposentados fizeram os depósitos em uma conta que eles informam e pedem para que, assim que depositar, liguem para confirmar o pagamento. Só que essa mensagem não parte da Previdência. E ano passado já ocorreu esse mesmo golpe”, ressaltou Amanda Moraes.

Para evitar cair nesse golpe, os beneficiários do Acreprevidência são aconselhados a nunca fornecer informações pessoais ou bancárias por telefone ou internet, especialmente quando não solicitado diretamente por fontes confiáveis. Em caso de dúvida, é recomendável entrar em contato diretamente com o Acreprevidência ou com as autoridades competentes.

A segurança financeira dos aposentados e pensionistas é uma prioridade, e a conscientização sobre golpes como esse é essencial para proteger os beneficiários do Acreprevidência de possíveis fraudes. Por isso, quaisquer solicitação ou informação sobre o Acreprevidência, principalmente referente a recebimento de valores ou pagamento, deve ser informada diretamente no Acreprevidência, por meio do contato telefônico (68) 3215-4309.

“O nosso contato é o único número de WhatsApp que nós temos. Então, qualquer informação referente a pagamento, a ressarcimento, a processos, a protocolo deve ser solicitado somente em nosso atendimento presencial ou virtual, no número (68) 3215-4309”, alertou Moraes.

Por Annie Manuela- Agência de Notícias do Acre

