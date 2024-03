O ex-militar foi detido durante uma operação da Polícia Civil de Rondônia. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, na capital rondoniense.

Um ex-militar do Exército foi em preso na última terça-feira, 12, apontado como principal suspeito de matar a travesti Helen Roma em Porto Velho. O ex-militar foi detido durante uma operação da Polícia Civil de Rondônia. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, na capital rondoniense.

De acordo com a Delegacia de Homicídios (1º DERCV), responsável por conduzir a investigação, o suspeito é do Acre e no mês passado teria viajado para Rondônia para matar Helen. De acordo com a polícia, ele usou um facão para golpear a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

As investigações iniciadas pela Polícia Civil em Fevereiro levaram os agentes até o ex-militar, que reside no município de Porto Acre, a 20 quilômetros da capital Rio Branco. Nesta terça-feira, os policiais de Porto Velho vieram ao Acre e prenderam o suspeito, que não teve o nome divulgado.

Folha do Acre

