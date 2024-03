Um motoqueiro estava trafegando em uma avenida em Rio Branco, no Bairro Vil Acre, quando tentou desviar de um buraco e foi atropelado por um ônibus, que o jogou no chão e por pouco não esmagou sua cabeça. Após o acidente, o motoqueiro foi socorrido por populares que estavam no local e presenciaram o acidente.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram