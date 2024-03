Na última segunda-feira, 12, a guarnição de serviço do GIRO intensificou os patrulhamentos e abordagens em todos os bairros de Cruzeiro do Sul. Foram abordados indivíduos a pé e em motocicletas com o intuito de minimizar as ações de criminosos, combate ao tráfico e manutenção da ordem pública. Durante o serviço foram fiscalizadas cerca de 20 pessoas, além de visitas a escolas e logradouros públicos, mantendo a ostensividade do policiamento.

por 6°BPM

