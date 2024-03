Um jovem de 24 anos, identificado como Adley Pio, morreu na noite desta segunda-feira (11), vítima de infarto, após jogar uma partida de futebol, em Porto Velho. A informação foi confirmada pela própria família ao RONDONIAGORA.

Segundo uma prima da vítima, Graziele Garcia, o jovem acordou na segunda-feira com dores no peito e mal estar. Ao longo do dia, a dor foi cessando e o rapaz decidiu ir jogar futebol.

Durante a partida, Adley voltou a sentir fortes dores no peito. A vítima então foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul, por volta das 21 horas e já entrou direto para a sala de emergência.

Ainda segundo informações, logo em seguida ele sofreu o infarto. A equipe médica seguiu tentando reanimá-lo, mas não foi possível.

Adley tinha 24 anos, completados em 21 de dezembro. Ele não tinha filhos.

Nas redes sociais, a última postagem da vítima, feita há cerca de 21 horas, Adley disse que estava com vontade de viajar para o Caribe.

“Eu estava pensando em pegar o carro, uma coisa que eu nem tenho, e sair dirigindo por aí. Gastar uns dólar, uma coisa que eu nem tenho, e ir passar umas férias lá no Caribe, e eu nem sei onde fica este lugar”, disse o jovem no vídeo.

Após a confirmação da notícia, diversas condolências foram publicadas.

“Meu Deus, meu amigo. Sem acredita”, disse um colega. “Pq logo vc cara ?😭cuida d mim ai de cima irmão🖤”, disse uma outra colega.

“Não sei explicar a dor que estou sentindo, mas parece que tiraram um pedaço meu. Ele não era apenas um primo, era um irmão. Como doi saber que você se foi tão rápido e não conseguimos fazer a resenha dos primos”, lamentou uma parente do jovem.

O velório aconteceu nesta terça-feira (12), em uma funerária localizada na avenida 7 de Setembro. O corpo foi enterrado nesta tarde, no cemitério Recanto da Paz, em Porto Velho.

