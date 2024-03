O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalha nesta terça-feira, 12, na realização de serviços de manutenção, conservação e recuperação com contenção de erosão no km 7, da Rodovia AC-40, em Rio Branco.

O diretor de Operações, Ronan Fonseca, afirmou que a ação se tornou necessária após erosão, que provocou danos ao pavimento asfáltico da estrada. Os agentes da autarquia trabalham na recuperação da erosão provocada pelo grande volume de chuvas. A erosão é um processo natural de desgaste do solo em decorrência de vários fatores, como água, vento e pela ação do homem.



Segundo Fonseca, apesar das intensas chuvas na região, os agentes do Deracre continuam com os trabalhos na estrada, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. “O Deracre está trabalhando na recuperação das estradas”, afirmou.

Gabriel Freire – Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram