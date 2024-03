O governo, em um esforço para fortalecer a rede de proteção social e melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade, anunciou uma série de melhorias no programa Bolsa Família.

As mudanças têm como objetivo principal oferecer um suporte mais abrangente e direcionado, levando em consideração as necessidades específicas de cada grupo atendido pelo programa.

Entre as melhorias implementadas, destacam-se os benefícios extras destinados a crianças de 0 a 7 anos, gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Essas faixas etárias são consideradas cruciais e, portanto, receberão uma atenção especial por meio de valores adicionais ao benefício básico.

Além disso, o governo também reconheceu a importância de oferecer um apoio mais robusto às famílias maiores, compostas por muitos membros.

Quer saber qual o valor extra disponível e quando o pagamento será efetuado? Continue a leitura e descubra!

Qual o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de assistência social que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. O valor recebido varia de acordo com a composição familiar, a renda mensal por pessoa e a idade dos filhos.

Para famílias com até 4 pessoas, o benefício básico é de R$ 600 por mês. No entanto, há a possibilidade de receber adicionais, conforme as regras do programa.

Bolsa Família vai oferecer bônus adicionais

O Programa Bolsa Família passou por uma reformulação significativa, com o objetivo de ampliar sua abrangência e oferecer um suporte ainda mais robusto para as famílias em situação de vulnerabilidade.

As mudanças visam garantir que cada família receba um valor condizente com suas necessidades específicas, levando em consideração fatores como a presença de crianças, gestantes e jovens no núcleo familiar.

Benefício Complementar (BCO):

Uma das principais novidades é o Benefício Complementar (BCO), que assegura que todas as famílias beneficiárias recebam, no mínimo, R$ 600 em benefícios.

Caso a soma dos benefícios não atinja esse valor, um adicional será fornecido para que a família alcance esse patamar mínimo de renda.

Benefício Primeira Infância (BPI):

Um extra de R$ 150 será destinado a cada criança de 0 a 7 anos, oferecendo um suporte financeiro adicional para cobrir necessidades específicas nessa faixa etária, como alimentação, saúde e educação.

Benefício Variável Familiar (BVF):

O BVF foi criado para oferecer um apoio adicional a gestantes e jovens de 7 a 18 anos, reconhecendo as demandas particulares dessas fases da vida.

Cada membro da família que se enquadre nesses grupos receberá um acréscimo de R$ 50 em seus benefícios, proporcionando um suporte financeiro extra e valorizando as necessidades específicas desse período.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC):

Esse benefício concede R$ 142 por membro da família, garantindo um suporte mais abrangente e equitativo.

Assim, uma família composta por seis membros, por exemplo, poderá receber um total de R$ 852 em benefícios, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o combate à pobreza.

Confira o calendário de pagamentos do bônus Bolsa Família para março

Saiba as datas de pagamento do bônus do Bolsa Família para o mês de março, assim você poderá se organizar e garantir o recebimento do benefício.

Final do NIS Data de Pagamento

1 15 de março

2 18 de março

3 19 de março

4 20 de março

5 21 de março

6 22 de março

7 25 de março

8 26 de março

9 27 de março

0 28 de março

Karine Oliveira/ Cadunico

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram