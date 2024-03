Na manhã desta terça-feira, 12, o Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, marcou presença no importante Fórum Estadual de Crimes Contra a Ordem Tributária. O evento, realizado no auditório da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), foi organizado pelo governo do Estado, em colaboração com as secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Administração (Sead), juntamente com o Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco/AC).

Um dos principais tópicos em destaque nos painéis de discussão foi a fiscalização intensiva para combater a sonegação fiscal. Este tema assume grande relevância, uma vez que a sonegação fiscal é responsável pelo desvio de recursos essenciais destinados ao financiamento de políticas públicas voltadas para a população. A participação do Delegado-Geral da Polícia Civil reflete o compromisso das autoridades policiais em cooperar ativamente na repressão a esse tipo de crime, contribuindo assim para o fortalecimento do Estado e o bem-estar da sociedade acreana.



“O Fórum proporcionou um espaço valioso para o debate entre representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil, visando a encontrar soluções eficazes para coibir os crimes contra a ordem tributária e garantir a arrecadação justa de impostos. Através de discussões como essas, espera-se promover uma maior conscientização sobre a importância da conformidade fiscal e da integridade nas relações comerciais, fundamentais para o desenvolvimento econômico sustentável do Acre”, disse Dr. Henrique Maciel.

ASCOM

