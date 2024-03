O adolescente Francisco Otávio Pinheiro da Silva, 16, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (12) dentro de uma área de mata na rua Corinthians, no bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo de Francisco foi achado pelo próprio pai que estava a procura dele desde a noite da segunda-feira, 11. Uma guarnição da Polícia Militar foi chamada via Copom. Quando o grupo policial chegou, encontrou o adolescente morto. No corpo do jovem, foi constatado que havia somente um tiro na coxa direita.

Moradores chegaram a relatar aos policiais que na noite anterior houve uma intensa troca de tiros entre faccionados. Francisco foi ferido e entrou na área de mata para tentar fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico atestou a morte do adolescente.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Após o término do trabalho pericial, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Inicialmente, o caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid-ac24horas

