Moradores de pelo menos 47 bairros e mais nove trechos da capital acreana estão com a distribuição de água comprometida, segundo o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) nesta terça-feira (12).

De acordo com o órgão, desde a semana passada, na ultima terça-feira (5), o serviço não foi normalizado após a bomba da captação da Estação de Tratamento de Água II (ETA II) virar com a cheia do Rio Acre.

Em nota, o Saerb ainda afirma que com a ajuda de 40 colaboradores, e em parceria com a Emurb, foi realizado o serviço para desvirar a bomba. A previsão é de que o serviço da ETA II seja normalizado, para que opere com capacidade total até quarta-feira (13). (Confira nota completa abaixo)

O Diretor do Saerb, Enoque Pereira, explicou que a Estação de Tratamento de Água I (ETA I) e a Estação de Tratamento de Água II (ETA II), estavam operando em 70% da capacidade máxima. O diretor confirma que é um número inferior ao necessário, mas comemora que as estações não tenham parado completamente.

“Dentro do que nós temos de dificuldade, foi uma vitória. Apesar de que parece que o Saerb tem toda a estrutura, mas a gente é precário. Isso é de vários governos, não é só o governo que entregou pra gente não, são vários governos, e aí sim ficou na situação quase colapsando”, afirma Pereira.

O diretor ainda esclarece que o que causaram as dificuldades foram as águas da enchente que subiram muito rápido, dificultando ao acesso das máquinas. “O rio desse ano foi bem diferente, ele subiu muito rápido no dia, e já desceu mais de cinco metros do ponto que estava mais cheio. Isso interfere totalmente na captação. As captações que nós temos hoje, eles são trabalhadas com máquinas adaptadas pra isso. Então, desceu o rio, ficou a lama, então a máquina não consegue chegar no flutuante”, descreve.

Apesar da nota afirmar que o abastecimento será reestabelecido nesta quarta (13), o diretor diz que há pontos da cidade onde a chegada da água pode demorar até cinco dias. “Na cidade, isso demora um pouco, demora até cinco dias, dependendo do ponto da cidade, tá? Isso aí é normal. Grande parte do que estava tendo dificuldade de água já será normalizado”, diz o diretor.

Nota do Saerb

O Serviço de Água e Esgoto (Saerb), informa que o sistema ainda não normalizou por conta das manutenções. Ontem (11), com a ajuda de 40 colaboradores, em parceria com a Emurb, foi realizado o serviço para desvirar a bomba da captação da ETA II, que virou na ultima terça-feira (5).

A previsão para normalizar o sistema da ETA II para que opere com capacidade total é até quarta-feira (13). Estamos trabalhando dia e noite para tentar normalizar a situação de abastecimento na capital.

Bairros com abastecimento comprometido:

Abraão Alab

Adalberto Aragão

Aeroporto Velho

Aviário

Ayrton Sena

Bahia Nova

Bahia Velha

Base

Bela Vista

Boa União

Boa Vista

Bom Sucesso

Bosque

Cadeia Velha

Castelo Branco

Centro

Cohab do Bosque

Conquista

Conjunto Procon

Conjunto Solar

Conjunto Tangará

Conjunto Village

Estação Experimental

Fundhacre

Geraldo Fleming

Habitasa

Habitat Brasil

Ivete Vargas

João Eduardo

João Eduardo 2

Loteamento Mariana

Manoel Julião

Mascarenhas de Moraes

Morada do Sol

Nova Estação

Novo Horizonte

Parque das Palmeiras

Pedro Roseno

Plácido de Castro

Primavera

Residencial Iolanda

São Sebastião

Sobral

Tropical

Vila Betel

Vila Ivonete

Village Tiradentes

Trechos:

Residencial Rio Branco

Centro de Reservação do São Francisco

Regional do São Francisco

Residencial Araçá

Parte da rua Antonio da Rocha Viana, até a Afeletro.

Parte da rua Getúlio Vargas, até o Lourenço Filho.

Parte do João Eduardo 1

Residencial Cabreúva

Residencial Carandá

Por Hellen Monteiro, g1 AC

