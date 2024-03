Reeducando comete suicídio no presídio de Sena Madureira

No início da tarde desta segunda-feira, 11, no presídio de Sena Madureira Evaristo de Morais, o reeducando identificado como Ian Felix teria tirado sua própria vida dentro da cela 5, usando uma corda feita com roupas para cometer o suicídio. Quando os policiais penais chegaram ao local, ele já estava sem vida.

Mais informações a qualquer momento.

Por Acreonline.net

foto ilustrativa

