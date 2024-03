Os beneficiários do saque aniversário pelo FGTS precisam ter atenção ao prazo de liberação dos valores. Além disso, quem nasceu em janeiro só poderá realizar o saque até o dia 29 de março. A seguir, contamos todos os detalhes para vocês.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista garantido aos trabalhadores brasileiros, criado com o intuito de proteger o empregado em casos de demissão sem justa causa, além de outros eventos específicos. Recentemente, uma modalidade de saque conhecida como “Saque Aniversário” tem ganhado destaque no cenário econômico nacional.

O Saque Aniversário do FGTS é uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador possa retirar uma parcela do seu FGTS todos os anos, no mês do seu aniversário. Esse novo modelo foi implementado pelo governo como uma forma de oferecer mais flexibilidade ao trabalhador em relação ao seu Fundo de Garantia.

Ao optar pelo Saque Aniversário, o trabalhador abrirá mão do direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo, no entanto, o direito à multa de 40% sobre o valor depositado pelo empregador. Vale ressaltar que essa opção é facultativa e que o trabalhador pode retornar ao saque-rescisão a qualquer momento, desde que respeite o prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal.

Calendário do saque aniversário do FGTS em 2024

Mês de nascimento Período para sacar em 2024

Janeiro 02/01 a 29/03

Fevereiro 01/02 a 30/04

Março 01/03 a 31/05

Abril 01/04 a 28/06

Maio 02/05 a 31/07

Junho 03/06 a 30/08

Julho 01/07 a 30/09

Agosto 01/08 a 31/10

Setembro 02/09 a 30/11

Outubro 01/10 a 29/12

Novembro 01/11 a 31/01/2025

Dezembro 02/12 a 28/02/2025

Por Matheus Falcão- folha financeira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram