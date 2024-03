O governo federal anunciou o “PIX de R$ 102”, um novo benefício emergencial para ajudar as camadas mais vulneráveis da população. Então, esse auxílio tem o objetivo de minimizar os impactos da alta inflação e auxiliar famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras devido à situação econômica do país.

O benefício será disponibilizado através do sistema de pagamentos instantâneos PIX, proporcionando agilidade e facilidade no acesso aos recursos. Dessa forma, a medida visa garantir uma ajuda financeira rápida e direta às pessoas que mais precisam, contribuindo para a melhoria das condições de vida dessas famílias.

Novo Auxílio: Por dentro do PIX de R$ 102

Considerado um reforço à rede de proteção social do país, o PIX de R$ 102 é um auxílio emergencial que visa complementar outros programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Então, a medida faz parte de uma estratégia mais ampla do governo para fazer frente à crise econômica e garantir um mínimo de segurança financeira à população de baixa renda.

Para ser elegível ao PIX de R$ 102, é necessário estar inscrito no Cadastro Único. O CadÚnico cataloga famílias em situação de vulnerabilidade. O limite de renda per capita da família não pode ultrapassar o valor estipulado pelo governo. Esse limite é revisado de acordo com as condições econômicas do país.

Como consultar o PIX de R$ 102

Assim, a consulta ao pagamento do PIX de R$ 102 é bastante simples e rápida: basta possuir um CPF. O beneficiário pode consultar a elegibilidade ao auxílio por meio do aplicativo Caixa Tem ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Se preferir, também é possível realizar a consulta por telefone, em contato direto com a instituição financeira.

A assistência do PIX de R$ 102 tem o potencial de causar um efeito considerável na diminuição das disparidades sociais e econômicas no Brasil. A medida não só fornece um recurso financeiro crucial para quem mais precisa, como também reforça a transparência na gestão dos auxílios sociais.

Por: Gabriela Ferraz Camargo – seucreditodigital

