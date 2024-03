Aproximadamente 50 pessoas foram tratadas por ferimentos na chegada a Auckland, na Nova Zelândia, incluindo uma pessoa em estado grave

Dezenas de pessoas ficaram feridas depois que um voo da Latam da Austrália para a Nova Zelândia passou por um “evento técnico” que produziu um movimento repentino, segundo a companhia aérea.

Aproximadamente 50 pessoas foram tratadas por ferimentos na chegada a Auckland, incluindo uma pessoa em estado grave, disse à CNN a organização de serviços médicos de emergência Hato Hone St John Ambulance.

A organização afirmou que 12 pacientes foram enviados ao hospital.

Os passageiros afetados e a tripulação de cabine “receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto conforme necessário”, segundo comunicado da Latam à CNN.

“O voo LA800, que opera hoje na rota Sydney – Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento”, disse o comunicado, que acrescenta que o avião pousou conforme programado em Auckland nesta segunda-feira (11).

A Latam Airlines é a principal companhia aérea do Chile e faz escalas regularmente em Auckland a caminho de Santiago.

A St John Ambulance acrescentou que 14 unidades, incluindo sete ambulâncias, responderam a um incidente no Aeroporto Internacional de Auckland envolvendo uma aeronave que se aproximava.

Um passageiro a bordo do voo chamado Jacinto, que conversou com a afiliada local da CNN, RNZ, disse que houve uma “queda no ar”.

“As pessoas voaram pela cabine”, disse ele. “As pessoas ficaram muito feridas”, completou.

Vários passageiros não usavam cinto de segurança no momento da queda repentina, acrescentou.

“As pessoas também ficaram muito assustadas”, acrescentou.

Outra passageira, que a RNZ identificou como Valentina, disse que o avião “simplesmente parou” e que “as pessoas voaram”.

“Tinha sangue no teto, as pessoas [voaram] e quebraram o teto do avião”, disse ela, acrescentando que estava “com muito medo” de entrar novamente no avião.

Valentina sofreu ferimentos leves, mas foi tratada pela equipe médica assim que o avião pousou.

CNN

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram