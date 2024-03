Adesg e Independência empataram por 0 a 0 neste domingo, 10, no Florestão, em um confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Estadual. O Leão soma 2 pontos e segue sem vencer e o Tricolor é vice-líder do grupo A com 4 pontos.

Muita chuva

Adesg e Independência disputam boa parte do confronto com muita chuva e isso ampliou a dificuldade para as duas equipes. Os dois times perderam oportunidades e o resultado acabou sendo melhor para o Independência.

Fala, Zé Marco!

“Montamos um time para jogar nas brechas deixadas pelo Independência, mas a chuva e por consequência o gramado aumentaram as dificuldades. A pressão aumenta quando não ganha, mas temos consciência do trabalho realizado e vamos seguir em busca da classificação”, comentou o técnico da Adesg, Zé Marco.

Grande partida

O goleiro Mimito, do Independência, foi um dos destaques do confronto com uma atuação segura.

“Conseguimos um ponto importante contra a Adesg. Nossa meta é chegar no segundo turno e disputar o título”, afirmou Mimito.

