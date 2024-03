Uma criança de oito anos que brincava nas proximidades de uma obra no riacho Piauí foi atacada por um jacaré. O curso d’água fica no bairro Ouro Preto, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O incidente ocorreu nesse sábado (9/3). O menino ficou ferido.

Segundo relatos de populares que circulavam também pelo local, o menino procurava por uma bola e resolveu subir em uma árvore. No entanto, quando desceu, não viu o jacaré e pisou no animal. Após a primeira mordida, o réptil tentou dar outro bote, mas a criança conseguiu se afastar a tempo.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), no mesmo município, onde recebeu os cuidados médicos necessários. Apesar do susto e das lesões, ela já está em casa e se recupera bem.

A localidade fica próxima da obra de um anel viário que está sendo construído na região, às margens do Riacho Piauí. Moradores disseram que não é a primeira vez que jacarés aparecem no local. Quando o tempo esquenta, eles costumam sair da água e são vistos com certa frequência.

Em fevereiro, moradores do bairro Canafístula, também em Arapiraca, flagraram um jacaré com mais de dois metros de comprimento circulando pelas ruas.

Por: Ricardo Parra/ Terra

