Um criminoso foi morto depois de desobedecer uma ordem de parada e atirar no olho de um Policial Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ). Bandido seguia com um comparsa em uma moto quando a viatura da PM pediu que a dupla parasse. A cena foi gravada por câmeras de segurança.

Conforme as imagens, o bandido seguia com um comparsa em uma moto quando uma viatura do 37º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Resende (RJ), mandou que os dois parassem. O motociclista tenta desviar da viatura, mas os militares usaram o carro para impedir a passagem da moto. O piloto da moto ficou preso entre a viatura e a motocicleta, já o passageiro correu para tentar escapar dos militares e foi perseguido por um deles.

O piloto da moto saca uma arma e começa a disparar várias vezes, a curta distância, na direção do militar . Mesmo ferido, o policial consegue reagir e atira contra o suspeito.

O PM baleado no olho esquerdo, foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende, onde foi atendido e recebeu alta horas depois. O suspeito que pilotava a moto morreu no local, enquanto o passageiro foi preso. Ele também estava armado com uma pistola.

Veja o momento:

Fonte: D24am

