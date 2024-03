No último domingo,10, à noite, Tiago Marques, de 26 anos, decidiu visitar a namorada no Ramal do Canil, no bairro Segundo Distrito de Rio Branco. Ao se aproximar da casa de sua namorada, dois homens em uma motocicleta começaram a atirar em sua direção, acreditando que ele fazia parte de uma facção rival.

O rapaz correu para dentro de um matagal, mas foi atingido por dois tiros, um na coxa e outro no braço. O SAMU foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi levada ao pronto-socorro.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram