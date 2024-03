Um homem de 56 anos morreu eletrocutado durante uma pescaria em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na tarde do último domingo (11). Manoel Pepes Gomes estava com outros sete familiares quando se desequilibrou e em um fio elétrico que estava na passagem próxima à água.

De acordo com o irmão da vítima, Carlos Alberto de Lima, o grupo de oito pessoas, entre irmãos e cunhados, avistou o fio no local da pescaria, mas não sabia se estava ligado à rede elétrica de uma casa antiga do local. Lima estava fazendo a limpeza da área para arremessar a rede de pesca quando ouviu o irmão pedir ajuda.

“Quando eu olhei, ele já estava agarrado no fio. Não teve solução, porque eu fui puxar ele, e gritaram para que eu não fizesse isso se não seria eletrocutado também. Não tinha nenhuma ferramenta para tirá-lo de lá. Eu corri até o padrão, que era antigo e não tinha como quebrar. Comecei a bater com a mão para quebrar o padrão, e meu irmão lá se debatendo. Eu quebrei a mão para quebrar o padrão, consegui levantar a tampa, e meu irmão já havia se soltado do fio, morto”, relatou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Gomes já estava morto. Ainda segundo Lima, o grupo estava dentro da água, o que fez com que a descarga corresse com maior intensidade. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e recolheu o corpo do pescador.

“O padrão não tinha chave. Se tivesse disjuntor, teria desligado na hora que cheguei lá. Ele escorregou em um barranco das caixas para guardar o peixe, e aí segurou no fio, e acabou tendo esse acidente”, contou o irmão.

Por Victor Lebre, g1 AC

