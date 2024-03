O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), abre 84 vagas em cursos de pedreiro e eletricista para a população de Rio Branco. As inscrições se iniciaram nesta segunda-feira, 11 e se estendem até a próxima segunda, 18, de forma presencial.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Previdência (SPPE/MTP).

Qualifica Mais Emprega Mais é a linha de fomento do governo federal utilizada na oferta dos cursos. Ela é responsável por oferecer vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional ou de formação inicial e continuada, com o objetivo de qualificar trabalhadores e aprendizes com ofertas vinculadas às necessidades setoriais de mão de obra qualificada.

A seleção, realizada por meio do Ieptec, destina-se a preencher 30 vagas para o Curso de Pedreiro em Alvenaria e 54 vagas para o Curso de Eletricista Predial de Baixa Tensão. O público-alvo são candidatos com 18 anos ou mais, que possuam o ensino fundamental completo ou incompleto.

A unidade da rede Ieptec que vai executar as capacitações é o Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira. De acordo com a coordenadora interina do Cept, Aldenice Alves, “para se inscrever, o candidato precisa levar uma foto 3×4, cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e de endereço, além de precisar possuir conta bancária e cadastro de credor na Sefaz”.

As inscrições estão sendo realizadas no Cept Campos Pereira, localizado à Rua José Brandão, 49, bairro Bosque (antigo Colégio Vitória), no horário das 8h às 17h.

Lygia Gomes Agência de Noticias do Acre

Foto: Ascom Ieptec

