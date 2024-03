A família identificou o corpo do jovem encontrado morto com um tiro na cabeça e as mãos amarradas, na noite de sábado (9), no residencial Orgulho do Madeira. David José Rocha da Silva, é a vítima, assassinada aos 22 anos. A Polícia segue com as investigações para identificar autores e entender a motivação.

O corpo de David José foi encontrado próximo de um matagal, na rua Jesus Cristo, dentro do residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Policiais do 5° Batalhão receberam uma denúncia e logo depois encontraram o corpo, com as mãos amarradas por fios e com sangramento na cabeça. Uma equipe do Samu fez a constatação do óbito.

Durante os trabalhos da perícia foi verificado que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça, e possivelmente tenha sido sequestrada em outro local e depois executada.



