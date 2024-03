O incidente ocorreu após um “rebojo” na proa do barco, resultando em seu afundamento. Segundo um familiar, eles perderam tudo, e só conseguiram contato com familiares após andarem até uma comunidade próxima.

No último sábado (10), um incidente ocorreu próximo a comunidade Riozinho das Minas, quando a embarcação Jucicleia, que partiu de Cruzeiro do Sul com destino a Marechal Thaumaturgo, afundou. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes sofreu afogamento.

De acordo com relatos, havia duas pessoas a bordo, incluindo o proprietário da embarcação. O incidente ocorreu após um “rebojo” na proa do barco, resultando em seu afundamento. Segundo um familiar, eles perderam tudo, e só conseguiram contato com familiares após andarem até uma comunidade próxima.

Apesar dos danos materiais, a sorte esteve ao lado dos ocupantes da embarcação, que conseguiram escapar sem ferimentos graves.

