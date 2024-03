O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) anunciou nesta segunda-feira (11) a abertura dos processos seletivos para contratação de Agentes Temporários Ambientais (ATAs) em todo o Brasil, com destaque para vagas em Sena Madureira, no estado do Acre.

Os ATAs desempenharão funções essenciais para a preservação e gestão ambiental, incluindo apoio ao monitoramento patrimonial e ambiental, gestão de unidades de conservação, fiscalização ambiental e apoio ao uso público. Além disso, para as vagas relacionadas à temática de fogo, os candidatos precisarão realizar um curso de brigada.

O edital completo, contendo informações sobre o número de vagas, período de inscrição, critérios de seleção e outros detalhes importantes, pode ser acessado no site oficial do ICMbio através do link: [Seja um Agente Temporário Ambiental,https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/protecao/seja-um-agente-temporario-ambiental

Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam contribuir ativamente para a conservação da biodiversidade e proteção do meio ambiente, desempenhando um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável em todo o país.

Interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e requisitos necessários para participação nos processos seletivos.

