Na noite do último domingo,10, uma criança de 4 anos foi resgatada de um afogamento em uma piscina durante uma confraternização familiar no bairro Chico Mendes, em Rio Branco. Após notarem sua ausência, familiares encontraram a vítima no fundo da piscina, sendo prontamente retirada da água por um parente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e orientou os procedimentos por telefone até a chegada da equipe ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, incluindo a intubação da criança devido à gravidade do caso.

A médica responsável pelo atendimento destacou a urgência em estabilizar a condição do menino, ressaltando a incerteza quanto às possíveis sequelas devido ao tempo submerso na piscina, ainda desconhecido.

Por AcreOnline.net

