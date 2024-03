Os beneficiários do Bolsa Família receberam uma ótima notícia nesta semana. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o calendário está confirmado para o próximo dia 15 de março. A seguir, contamos todos os detalhes para vocês.

Em primeiro lugar, é preciso que os beneficiários do Bolsa Família apresentam as seguintes regras de participação:

Manter o Cadastro Único atualizado;

Respeitar as condicionalidades do Bolsa Família;

Apresentar renda per capita mensal de até R$ 218.

Abaixo, informamos o calendário completo do programa para vocês. Confira:

Final do NIS 1 – 15;

Final do NIS 2 – 18 (liberado dia 16/03 de forma antecipada);

Final do NIS 3 – 19;

Final do NIS 4 – 20;

Final do NIS 5 – 21;

Final do NIS 6 – 22;

Final do NIS 7 – 25 (liberado dia 23/03 de forma antecipada);

Final do NIS 8 – 26;

Final do NIS 9 – 27;

Final do NIS 0 – 28.

Consulta do Bolsa Família

Em primeiro lugar, temos a consulta pela Central da Caixa. Neste modelo, os beneficiários do Bolsa Família devem utilizar o telefone e ligar para o número 111, referente ao atendimento do programa pela Caixa. Além disso, o Atendimento ao Cidadão também pode ser utilizado, por meio do número 0800 726 02 07.

Também temos a consulta do Bolsa Família por meio do WhatsApp da Caixa. Nele, os beneficiários podem consultar informações a respeito do Caixa Tem e das datas de liberação do auxílio. Para ter acesso, é preciso adicionar o número 0800 104 0104 à sua lista de contatos.

Anuncios

Por fim, temos o Portal Cidadão da Caixa, que possibilita ver o valor final e o valor individual de cada benefício liberado. Além do programa, outros auxílios podem ser visualizados na plataforma, como o Vale Gás e o abono salarial.

Para consultar suas informações, o beneficiário precisa acessar o site do Portal do Cidadão e realizar o login com o seu CPF. A senha utilizada é a mesma que foi feita para aplicativos como o Caixa Trabalhador ou o Bolsa Família. Quem nunca utilizou essas plataformas deve realizar o cadastro.

Por Matheus Falcão-folha financeira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram