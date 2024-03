Entre 2019 e 2022, o Acre registrou 1.655 casos de estupros contra mulheres e vulneráveis do sexo feminino. Os dados são do Monitor de Violência Contra a Mulher, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os números mostram uma crescente preocupante nesse tipo de crime. Em 2019, quando os dados locais começaram a ser computados pelo monitor, foram atestados 158 casos. O quantitativo saltou para 302 no ano seguinte, um aumento de mais de 90%.

Em 2021, as autoridades computaram 532 estupros contra meninas e mulheres, e, em 2022, foram 663 casos registrados.

Quando analisadas as taxas de estupros, o Acre ocupa a segunda pior colocação no ranking, com 159,7 casos para cada 100 mil mulheres – atrás apenas de Roraima, com 217,3 casos. No Acre, essa taxa é mais que o dobro da nacional (63,2 casos para cada 100 mil mulheres).

Segundo o código penal, estupro consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter práticas sexuais ou atos libidinosos. A pena é de seis a dez anos de prisão. Se praticado contra menores de 18 anos, a reclusão será de oito a 15 anos. Se houver lesão grave ou morte, a pena pode chegar a 30 anos.

por Leandro Chaves- Agazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram