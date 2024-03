Quando o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, atinge a cota de transbordo, que é de 14 metros, a ribeirinha Maria da Silva Pereira, que reside no bairro Miritizal, prevê que a saída da sua residência é uma medida inevitável.



A cruzeirense, que há 12 anos vivencia a situação, pontua que somente com ajuda do poder público, neste caso a união entre Estado, Município e governo federal, possibilita superar os transtornos e sofrimentos causados pela elevação das águas. Na presença da vice-governadora Maiza Assis, e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que visitaram vítimas das enchentes, neste domingo, 10, em abrigo no município, Maria externou: “Sem ajuda de vocês [poder público] eu não sei o que seria da minha família. É um momento de agradecer, e se sentir aliviada, pois sei que em poucos dias estarei na minha casinha, com os meus filhos, na tentativa de voltar a minha vida normal”, relata.



O Rio Juruá, na segunda maior cidade acreana, apresenta sinais de vazante nos últimos dias após atingir a marca de 14,06 metros, faltando 30 centímetros para alcançar a maior cheia da história de Cruzeiro do Sul, quando o manancial marcou 14,36, em 2021. Até o momento, o transbordo afetou cerca de 20 mil pessoas, totalizando 495 moradores removidos de suas casas. Entre elas, está o seu Jailson Mesquita e os outros quatro membros da família. “A situação é triste, mas com ajuda estamos bem. A presença dos nossos governantes onde estamos abrigados traz a certeza de que não fomos esquecidos”, afirma.

Desde do início da crise ambiental, toda estrutura estatal local foi colocada à disposição para auxiliar os ribeirinhos. “Em parceira com a prefeitura e com o poder executivo Federal, vamos vencer mais esse desafio e oferecer à população atingida o socorro necessário. Nossa visita a essas famílias vai além da presença do Estado nos abrigos, mas representa a esperança de dias melhores a cada família afetada”, ratifica Mailza Assis.



“A “mão amiga” do Estado tem sido essencial para garantir socorro aos ribeirinhos, e propiciado que seja garantida a dignidade neste momento difícil. A luta ainda não acabou, e sei que podemos contar com o governo do Estado para vencer os próximos obstáculos”, pontua Zequinha Lima.

Também visitaram o abrigo o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga; o deputado estadual, Nicolau Júnior; o deputado federal, Zezinho Barbary, além de vereadores do município.

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram