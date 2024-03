O condutor da carro não ficou ferido

Dois homens, ainda não identificados, foram assassinados a tiros neste sábado (9), dentro de um carro por aplicativo, na rua Menino Jesus, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. As vítimas eram passageiros do veículo e foram surpreendidas pelos criminosos assim que chegaram ao seu destino.

De acordo com informações da polícia, as vítimas solicitaram a viagem por carro de aplicativo e, assim que chegaram ao destino foram surpreendidos pelos criminosos armados que pediram para o motorista descer do carro. A dupla estava no banco traseiro do veículo branco e foram executadas com diversos disparos de arma de fogo. O condutor da carro não ficou ferido.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Veja vídeos:

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram