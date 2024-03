Uma residência de madeira localizada no Bairro José Moreira, no município de Brasileia, interior do Acre, foi consumida pelo fogo na tarde da última sexta-feira. De acordo com testemunhas, a família residente e proprietária do imóvel não se encontrava no local e foram avisados por um vizinho do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas antes que o fogo se alastrasse por outras residências.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram