Após a vazante do Rio Acre, um jacaré foi flagrado dando um “passeio” no mercado do Bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O animal foi filmado por uma mulher enquanto caminhava tranquilamente pela área. Esse incidente é apenas um dos vários registros de animais silvestres aparecendo em áreas urbanas devido à cheia dos rios acreanos.

Com a diminuição das águas, as ruas de diversos bairros da capital ficaram cobertas de lama e entulhos, proporcionando um ambiente propício para o aparecimento de animais selvagens, como o jacaré. As imagens do jacaré no mercado foram compartilhadas na página do Instagram da boleira Jeane Almeida.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

