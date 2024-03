Na última sexta-feira, 8, a guarnição de serviço em Marechal Taumaturgo foi procurada por agentes da PC e uma Mulher, vítima de violência doméstica, para realizar a retirada dos seus pertences pessoas da sua antiga casa, de imediato foi realizado o apoio, que contou com o uso de embarcação para chegar até o local da casa. “ Todos os dias nossos militares estão se doando para buscar ajudar a população, e em um dia tão especial para as mulheres, jamais deixaríamos de ajudar e promover dignidade a uma mulher”. Afirmou o Tenente-Coronel Edvan da Silva, comandante do 6° BPM.



Ascom Polícia Militar 6° BPM.

