Um acidente ocorrido no início da tarde deste sábado (09) na Avenida Ceará, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco (AC), deixou uma mulher ferida. O incidente envolveu um veículo modelo Renault Clio e uma moto Honda Titan.

De acordo com relatos no local, o motorista do carro, identificado como Francisco, sinalizava para entrar à direita quando a moto, conduzida por Victor Hugo, tentou ultrapassá-lo pela esquerda e colidiu.

A passageira da moto, Paula Clarice Moreira Souza, de 23 anos, foi arremessada e sofreu um traumatismo craniano leve, além de um ferimento no pé esquerdo. Victor, ao perceber a gravidade dos ferimentos da amiga, chamou o Samu, que prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Pronto-Socorro da capital.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito e uma equipe de peritos estiveram no local para investigar o ocorrido. O resultado da perícia determinará as responsabilidades pelo acidente.

Por AcreOnline.net

Com Informações ContilNet

