O Palácio Rio Branco foi palco na manhã deste sábado, 9, de uma importante reunião entre o governador do Acre, Gladson Cameli, e a recém-nomeada presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes. Em seu primeiro encontro desde a nomeação, o governador destacou a necessidade de um planejamento estratégico para a recuperação das rodovias estaduais.

Durante a reunião, Cameli enfatizou a importância de realizar o planejamento durante o inverno amazônico, visando a execução eficaz durante o verão amazônico. Além disso, ele instou a presidente do Deracre a antecipar a organização de insumos e equipamentos, assegurando a concretização rápida do plano.

“Nosso compromisso é com o povo do Acre. Estamos focados em revitalizar nossas rodovias, aeródromos e ramais. O planejamento durante o inverno amazônico é crucial para a execução eficiente durante o verão. Vamos assegurar recursos e acelerar essas melhorias para impulsionar o desenvolvimento e a qualidade de vida de todos os acreanos. Juntos, construímos um futuro mais forte para nosso estado”, reforçou o governador.

Sula Ximenes detalhou as prioridades estabelecidas pelo governador. “Ele pediu prioridade na recuperação das rodovias estaduais, na revitalização dos aeródromos e na manutenção das nossas máquinas para trabalhar nos ramais diretamente através do governo. Essas foram as prioridades que ele destacou de imediato e iremos nos esforçar”, afirmou Ximenes.

Dentre as conquistas apresentadas, o Deracre obteve recursos significativos para diversas obras de infraestrutura. Destacam-se: R$ 35 milhões destinados à continuidade da Ponte da Sibéria, em Xapuri; R$ 24 milhões para o viaduto do Bairro Corrente; R$ 47 milhões para a construção de 50 pontes de concreto nos ramais; R$ 18 milhões para a restauração do segundo trecho da AC-405; e R$ 43 milhões assegurados para melhorias nos ramais do Acre.

Essas iniciativas promissoras refletem o comprometimento do governo estadual com o desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura, sinalizando investimentos significativos para impulsionar a conectividade e o progresso no estado do Acre.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

