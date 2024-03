Um homem identificado como Jailson, de aproximadamente 50 anos de idade, perdeu a vida na tarde deste sábado ,9, em uma fazenda onde trabalhava no seringal São Sebastião, no Rio Yaco, na Transacreana, sentido Ramal da Nova Olinda. Ele estava em um trator e, em determinado momento, caiu do veículo, sendo atingido pela caretinha que puxava cheia de produto que passou por cima dele.

Jailson ficou gravemente ferido, foi socorrido por colegas de trabalho e colocado em uma camionete, que o trazia para Rio Branco. Infelizmente, ao chegar no Projeto Oriente, no km 140 da Transacreana, ele veio a óbito. O corpo está no local, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML) junto com a Polícia Civil para realizar a remoção para Rio Branco. Devido ao difícil acesso e às condições invernais, o resgate será demorado.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

