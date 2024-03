Montado pelo governo do Estado os trabalhos do Centro de Distribuição da Campanha Juntos Pelo Acre, localizado no espaço O Casarão, em Rio Branco, segue à todo vapor para atender à população atingida pelas cheias na capital. Por meio das arrecadações e da mobilização da sociedade, as doações que vão chegando são entregues a quem mais precisa.



Durante os três primeiros dias de atuação e com o apoio da equipe do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Ac), o centro já realizou a entrega de 1022 cestas básicas, 120 fardos de água e 130 kits de limpeza. Todo o trabalho é executado com o auxílio de um sistema desenvolvido pela Secretaria de Estado da Casa Civil onde é feito o cadastro e a entrega dos insumos, durante a semana e aos sábados das 8h às 13h, no espaço O Casarão, localizado no centro da capital.

Para ter acesso aos itens, é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Na falta de algum desses documento, o interessado pode procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência, apresentando, posteriormente, o documento no Casarão, para fazer o cadastro e receber os insumos.



A dona de casa Raimunda Pereira, de 35 anos, mora com a filha de um ano e dez meses no bairro 6 de Agosto, uma das localidades atingidas pela enchente e destacou a importância do recebimento dos donativos em meio a crise que enfrenta.

“Achei muito bom porque estou passando uma situação muito difícil. Vai me ajudar por muitos dias, fui muito bem atendida pelas equipes”, disse.

A presidente do Procon/Ac, em exercício, e que coordena as entregas, Camila Lima, afirma que o balanço positivo se dá em razão do empenho do Estado e da sociedade que está se mobilizando pra prestar assistência à população afetada com a alagação.

“Todo esse esforço tem o objetivo de amenizar de alguma forma a situação daquelas pessoas que tiveram suas casas invadidas pelas cheias, por isso é importante que todos continuem contribuindo, para que possamos ajudar cada vez mais a população que está alagada”, ressaltou.

Campanha de arrecadação Juntos pelo Acre

A campanha de arrecadação Juntos Pelo Acre está recebendo donativos na Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos, no centro de Rio Branco, destinados a auxiliar pessoas que foram atingidas pelas enchentes em todo o estado. A campanha busca arrecadar alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza. Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente na conta oficial da campanha, via Pix, por meio da chave [email protected]

Marília Gabriela Silva Agência de Noticias do Acre

Fotos Emely Azevedo/ Procon

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram