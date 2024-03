Reforçando o cunho social do projeto e garantindo apoio às famílias das debutantes, a associação Sonhar e Realizar (SONERE) em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, realizou neste sábado (09) a primeira etapa da entrega de cestas básicas para as famílias das adolescentes assistidas pelo projeto “Sonho de Menina – Sou Debutante”

Ao todo, 50 famílias foram contempladas com a ação que visa garantir alimento de qualidade às adolescentes durante os 6 meses de execução do projeto. A ação demonstra o compromisso da associação em garantir dignidade alimentar às adolescentes assistidas.

Vale destacar que neste ano a Sonere conta com o apoio da vice-governadora Mailza Assis, que destinou uma emenda quando ainda era Senadora. Quem também investiu na associação foi o ex-deputado estadual Wagner Felipe, para que ações como essas fossem possíveis.

Além disso, o projeto das debutantes conta com a parceria da prefeitura de Sena Madureira através de várias secretarias, do prefeito Mazinho Serafim, da deputada federal Meire Serafim, da secretaria de estado da mulher (SEMULHER) e do secretário Daniel Herculano.

