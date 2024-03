Após uma reunião realizada nessa sexta, 8, com o investidor Bruno Rico, ficou definida a saída de Wemerson Campos do comando do futebol profissional do São Francisco.

“O Wemerson estruturou todo o trabalho, mas vai precisar sair de Rio Branco por duas semanas e por isso fizemos a opção pela saída. Agora o objetivo é encontrar um profissional para assumir, fora de campo, o profissional”, explicou o empresário Bruno Rico.

Confia na classificação

Segundo Bruno Rico, as mudanças fora do campo não irão mudar o trabalho realizado pela comissão técnica.

“Tempos duas partidas para conquistar a classificação para o segundo turno e o trabalho continua com Betão Caetano. Vamos fazer alguns ajustes na próxima semana e a ideia é melhorar as condições do elenco para podermos chegar ao primeiro objetivo”, afirmou o investidor.

