O município de Sena Madureira, banhado pelo rio Iaco, tem um eleitorado de aproximadamente 30.778 pessoas aptas a votar este ano nas eleições para vereadores e prefeito. O que tem chamado a atenção dos analistas políticos locais é que, nos últimos três anos, não surgiu nenhum nome capaz de liderar uma nova onda no parlamento municipal. Isso deverá facilitar a reeleição dos atuais vereadores.

Nossa reportagem visitou a cidade e conversou com um ex-vereador, eleito duas vezes, que apontou uma mudança significativa no comportamento eleitoral. Segundo ele, anteriormente, as eleições eram motivadas por trabalho e dedicação à comunidade. Agora, com as mudanças dos tempos, basta ter uma boa quantidade de dinheiro para se eleger, com cerca de 75% dos eleitores votando em troca de algum tipo de benefício, sem se importar com a capacidade de representação do candidato. Finalizou

Por Acreonline.net

